https://static.news.ru/photo/4b4a52a4-46f0-11ea-ad6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

Апрельские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE 4 февраля почти на 5% на фоне растущей угрозы распространения коронавируса нового типа в Китае.

Снижение деловой активности и стагнация туристического сектора привели к падению спроса на нефть в Китае на 20%. На карантин закрыта Ухань, являющаяся крупным промышленным центром страны, что сказывается на экономической ситуации. В последний раз менее $54 Brent стоила 3 января 2019 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно исследованию, проведённому американским инвестбанком JPMorgan, вспышка коронавируса в КНР станет шоком не только для китайской, но и для мировой экономики. Аналитики полагают, что негативные последствия вируса 2019-nCoV окажутся значимее тех, что были после вспышки китайской атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, так как тогда сильнее всего пострадал Пекин, доля промышленного производства в котором в масштабах страны незначительна.