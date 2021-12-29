Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров

Газовые котировки впервые с 6 декабря упали ниже $1000 за тысячу кубометров. Январские фьючерсы в Европе в последний торговый день 2021 года продолжали коррекционное снижение, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цены на открытии сессии
Цены в Европе поднимались начиная с апреля. 21 декабря был зафиксирован их исторический максимум — $2190,4 за тысячу кубометров.
Ранее стало известно, что снижение цены на газ в Европе с более чем $2000 за тысячу кубометров до примерно $1000 за тысячу кубометров объясняется типичными изменениями на бирже на фоне постоянно обновляемой статистики, заявил экономист Игорь Юшков. Он предсказал скорый рост цен на голубое топливо из-за истощения запасов подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы.