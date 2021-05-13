ЦБ намерен расширить понятие «манипулирование рынком»

https://static.news.ru/photo/fa199c24-b3f3-11eb-94a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России планирует отнести к манипулированию распространение информации, вводящей в заблуждение инвесторов и создающей искусственную активность на бирже. Об этом говорится в соответствующем Указании Банка России.

Речь идёт о сведениях, которые касаются одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты, товаров и операций с ними или отказа от их совершения. Например, к манипулированию регулятор относит выставление заявок на покупку или продажу без намерения их исполнить, а только с целью добиться более выгодной цены и призывы к такого рода действиям или их координация.

Данные изменения не будут касаться банков, бирж, рейтинговых агентств и профучастников, которые осуществляют обоснованную и добросовестную подготовку и распространение различных информационных и аналитических материалов в области финансового рынка.

Документ начнёт действовать в 2022 году.

Ранее Банк России зафиксировал скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанные ими ценные бумаги, чтобы затем продать акции той же компании с выгодой, пользуясь повышенным интересом инвесторов-новичков. Речь идёт об акциях компании «Россети Юг».