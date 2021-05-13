ЦБ намерен расширить понятие «манипулирование рынком»

Банк России планирует отнести к манипулированию распространение информации, вводящей в заблуждение инвесторов и создающей искусственную активность на бирже. Об этом говорится в соответствующем Указании Банка России.
Речь идёт о сведениях, которые касаются одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты, товаров и операций с ними или отказа от их совершения. Например, к манипулированию регулятор
Данные изменения не будут касаться банков, бирж, рейтинговых агентств и профучастников, которые осуществляют обоснованную и добросовестную подготовку и распространение различных информационных и аналитических материалов в области финансового рынка.
Документ начнёт действовать в 2022 году.
Ранее Банк России зафиксировал скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанные ими ценные бумаги, чтобы затем продать акции той же компании с выгодой, пользуясь повышенным интересом инвесторов-новичков. Речь идёт об акциях компании «Россети Юг».