Более половины компаний в РФ столкнулись с сокращением или отменой заказов

https://static.news.ru/photo/e64123b0-8655-11ea-a262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Доля российских компаний, которые в условиях распространения COVID-19 столкнулись с отменой или сокращением заказов, превышает 50%.

Как передаёт ТАСС, такие данные содержатся в еженедельном аналитическом обзоре Центробанка «Финансовый пульс». В документе сообщается, что более половины российских предприятий испытывали проблемы с заказами в период с 10 по 16 апреля.

В отчёте Банка России также утверждается, что доля компаний, которые не нуждаются ни в каких мерах помощи, упала до 15%.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимым формальный подход к выдаче кредитов на выплату зарплат предприятиям. Представитель Кремля пообещал, что технический долг по налогам в несколько рублей не будет основанием для отказа в кредите.