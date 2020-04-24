Более половины компаний в РФ столкнулись с сокращением или отменой заказов

Доля российских компаний, которые в условиях распространения COVID-19 столкнулись с отменой или сокращением заказов, превышает 50%.
Как
В отчёте Банка России также утверждается, что доля компаний, которые не нуждаются ни в каких мерах помощи, упала до 15%.
Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимым формальный подход к выдаче кредитов на выплату зарплат предприятиям. Представитель Кремля пообещал, что технический долг по налогам в несколько рублей не будет основанием для отказа в кредите.
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