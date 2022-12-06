Bloomberg рассказал, как Россия ответит на потолок цен на нефть Bloomberg: Россия может установить фиксированную цену на свою нефть

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Россия продумывает план по установлению фиксированной стоимости на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Агентство сообщило о двух вариантах, рассматриваемых Москвой — введение фиксированной стоимости на энергоресурс, либо установление максимального дисконта к международным маркам.

Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы, — следует из текста статьи.

Один из собеседников агентства указал, что Россия намерена предложить покупателям своей нефти прозрачный ценовой механизм, в основе которого лежит рыночный подход. В тексте говорится, что таким образом Кремль хочет избежать влияния ограничений на страны, которые покупают российскую нефть.

Агентство отмечает, что понимания касательно точного уровня стоимости нефти на текущий момент нет. Источники также сообщили о подготовке президентского указа, согласно которому российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено поставлять ее в страны, которые являются участниками соглашения о ценовом лимите.

Ранее эксперты рассказали, что на фоне введения западными странами потолка цен на нефть, ее стоимость может вырасти выше $100 за баррель. По их мнению, это произойдет в случае принятия законов в России, которые запретят отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения. Все эксперты также сошлись во мнении, что потолок цен на российскою нефть так или иначе приведет к ее удорожанию.