Цены на бензин в России выросли

https://static.news.ru/photo/9f3da21a-8d96-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на бензин в России в период с 15 по 21 марта составил 0,25%. Его средняя стоимость достигла отметки в 47,31 рубля за литр.

Средняя розничная цена бензина за неделю выросла на 12 копеек, свидетельствуют данные Росстата. Марки АИ-92 и АИ-95 подорожали на 13 копеек — до 44,64 рубля и 48,25 рубля за литр соответственно. АИ-98 стал дороже на 6 копеек, достигнув стоимости 54,83 рубля за литр. Дизельное топливо в среднем стоило 49,34 рубля за литр, оно подорожало на 4 копейки.

Рост цен зафиксирован в 67 регионах. Значительнее всего стоимость бензина выросла в Махачкале (на 1,4%) и Петропавловске-Камчатском (1,1%). В Южно-Сахалинске и Мурманске бензин подешевел — на 0,4% и 0,1% соответственно.

Объём производства бензина в России с 15 по 22 марта снизился на 0,4%, до 795,1 тысячи тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 0,8%, составив 1 млн 592,3 тысячи тонн.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что ситуация со стоимостью бензина и дизельного топлива стабилизировалась на биржевых торгах ещё с 10 марта, а увеличение цены на АЗС идёт в пределах инфляции. Он также отметил, что принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объёмов продаж топлива на бирже достаточно для обеспечения стабильной ситуации.