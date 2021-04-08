Бензин досрочно выполнил годовую норму по росту стоимости

https://static.news.ru/photo/eea0e39e-984f-11eb-ba7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость бензина на российских автозаправках с начала года выросла на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год, следует из данных Росстата.

В прошлом году АИ-92 и АИ-95 подорожали на 2,5%, а дизельное топливо — на 1,4%.

Помимо этого, рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%, передаёт «Коммерсант». Только за минувшую неделю бензин подорожал на 0,3%.

Розничные цены на бензин следуют за оптовыми с задержкой примерно на месяц. Те, в свою очередь, зависят от мировой стоимости нефти и объёма её поставок на внутреннем рынке. С начала года нефть дорожала, что сделало экспорт более привлекательным для добывающих компаний, в результате они сократили поставки внутри страны, так как это стало невыгодно, объяснили эксперты изданию. Они отметили, что рост цен на заправках был неизбежен, так как большинство АЗС работали с убытками.

Однако правительство потребовало от нефтяных компаний нарастить выпуск топлива и объём его запасов на нефтебазах, а вдобавок к этому увеличило норматив продажи топлива на бирже. Чтобы стимулировать поставщиков, власти увеличили компенсации нефтекомпаниям и скорректировали так называемый демпфирующий механизм. Теперь, если экспортные цены на топливо будут выше установленной правительством условной внутренней цены, государство компенсирует нефтяникам часть потерь, а если ниже — компании доплатят в бюджет.

Сейчас в оптовом сегменте топливо перестало дорожать, а в рознице цены останутся в пределах годовой инфляции, заверили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Министерстве энергетики. Кроме того, регуляторы подчеркнули, что намерены удержать рост цен на топливо в целом за год в пределах инфляции.

Между тем, как писал NEWS.ru, ранее в ФАС подорожание топлива в России объяснили зимними морозами.