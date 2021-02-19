Белоусов оценил работу «РЖД» в минувшем году

https://static.news.ru/photo/1a0df680-72cf-11eb-9eff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-премьер РФ и председатель совета директоров ОАО «РЖД» Андрей Белоусов подвёл итоги 2020 года для компании и определил её ключевые задачи на будущий год. Об этом NEWS.ru сообщили в секретариате вице-премьера.

Белоусов напомнил о значительном вкладе «РЖД» в российскую экономику. Так, в прошлом году вклад компании и всех предприятий кооперации в ВВП страны в прошлом году составил 5,5%. Удельный вес железнодорожного транспорта без учёта трубопроводного в грузообороте страны достиг 87% процентов. При этом пандемия, сказавшаяся на пассажирских перевозках, не повлияла критически на финансовые результаты компании в годовом измерении.

Более того, компания успешно разместила вечные облигации в объёме 313 млрд рублей. Это позволило реализовать инвестиционную программу в объёме 717 млрд рублей. Несколько ниже докризисного плана, который у нас был на начало 2020 года, но выше уровня 2019 года на 43 млрд рублей, — заявил Белоусов.

Говоря о задачах на 2021 год, вице-премьер отметил важность налаживания бесперебойной работы пассажирского комплекса в пригородном и дальнем сообщении. Ещё одной ключевой задачей председатель совета директоров назвал безусловное выполнение всех инвестиционных планов. Кроме того, особое внимание должно быть уделено развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, а также капитальному ремонту пути и приобретению подвижного состава. Он отметил, что на обновление подвижного состава в 2021 году будет направлено 120 млрд рублей.

Как сообщал NEWS.ru, «РЖД» в начале января провелапроверку информации об уязвимостях в системе защиты одного из подразделений холдинга. В компании заверили, что каких-либо утечек данных клиентов за последнее время не зафиксировано.