Баррель уходит в небо: как высоко могут забраться цены на нефть

Стоимость нефти на мировом рынке растёт вторую неделю подряд. Она уже преодолела важную отметку в $60 за баррель и поднялась до максимального уровня с января прошлого года. Впрочем, развить успех дальше, скорее всего, не получится, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Котировки уже достигли своей вершины и будут пытаться на ней закрепиться. Куда может качнуться нефтяной маятник и как это скажется на курсе рубля — в материале портала.
Нефтяные цены активно растут с первых дней февраля. С начала месяца стоимость эталонной марки Brent прибавила порядка 10% и поднялась до $61 за баррель. Правда, надолго удержаться на этой отметке не получилось. Тем не менее с начала года сырьё подорожало почти на 18%.
Котировки растут на ожиданиях возвращения спроса на нефть до уровней близких к тому, что было до пандемии, полагают западные аналитики. По их мнению, признаки такого восстановления наблюдаются по всему миру. К примеру, импорт нефти Китаем на прошлой неделе достиг максимума за полгода. В Индии потребление возвращается к уровню до пандемии за счёт увеличения использования автотранспорта, а США в январе стали самым крупным покупателем собственной нефти, сообщает S&P Global Platts.
Основная причина активного роста цен на нефть — смягчение карантинных ограничений, способствующее росту экономической активности и спроса, отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.
На фоне стабильности сделки ОПЕК+ рост спроса на нефть, естественно, транслируется в рост цен. Вторая причина — это сверхмягкая кредитно-денежная политика большинства крупных центробанков. Стимулирование и поддержка экономики выливается в увеличение ликвидности. При прочих равных условиях, когда ликвидность растёт, цены реальных активов, как правило, тоже растут.
В ближайший месяц, по словам эксперта, цены могут стабилизироваться вблизи текущих значений. На их дальнейшую динамику будет влиять рост числа буровых установок, за которым последует рост добычи, а также усилия ОПЕК+ по сохранению своей сделки. На данный момент ситуация стабильна и благоприятна, но это картельное соглашение, а они по определению неустойчивы, предупреждает экономист.
Пока ОПЕК+ довольно успешно сдерживает добычу. В январе участники соглашения увеличили добычу на 440 тыс. баррелей в сутки вместо 500 тыс. Это позволило довести уровень выполнения сделки до 101%. Мало того, с 1 февраля ряд участников соглашения ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией решили добровольно сократить производство нефти на 1,425 млн баррелей в сутки. Это порядка 1,5% мирового спроса на сырьё.
Согласованные действия ОПЕК+ позволили сохранить ограничения добычи на февраль и март, причём основную часть «удара» приняла на себя Саудовская Аравия, добровольно сократившая добычу на 1 млн баррелей в сутки, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Кроме того, свою роль продолжают играть позитивные настроения ключевых мировых экономик, возникшие на фоне массовой вакцинации населения и улучшения статистических показателей заболеваемости и выздоровления. Наконец, существенный импульс в стратегической средне-долгосрочной оценке нефтяных перспектив добавило Минэнерго США, допустив рост котировок за бочку нефти марки Brent до $173 к 2050 году.
По мнению экономиста, если мировые экономики продолжат освобождаться от короновирусного давления прежними темпами, нефтяные котировки к концу февраля могут подняться до отметки $63 за баррель и выше.
Цены-переростки
Аналитики трейдинговой компании Trafigura Group считают, что цены на нефть в дальнейшем будут продолжать расти, поскольку НПЗ увеличивают объёмы переработки для удовлетворения растущего спроса на продукцию, сообщает агентство Bloomberg.
Другие нефтетрейдеры Vitol и Gunvor куда осторожнее в своих прогнозах. Нефтяной рынок слишком торопится поднять цены, заявил в интервью Gulf Intelligence глава азиатских операций Vitol Майк Маллер. Глава Gunvor Торбьерн Торнквист в свою очередь заявил, что продолжительный подъём стоимости нефти выше $60 за баррель маловероятен. По его мнению, при таких ценах многие производители начнут наращивать свою добычу.
Пока о росте добычи речь не идёт, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он уверен, что по крайней мере участники ОПЕК+ в ближайшем месяце ничего предпринимать не будут. Но в марте разговоры об этом могут начаться, предупреждает эксперт.
Слишком активное стремление к росту нефтяных цен, по словам специалиста, для сегодняшнего рынка — вполне нормальное явление.
Рынок живёт большими ожиданиями. Вспомним, как в ноябре прошлого года, как только появилась первая информация о создании вакцины против коронавируса, цены уже бурно начали на это реагировать. Хотя в тот момент ещё не было ни одного привитого человека. С другой стороны, возникновение каких-либо проблем может привести к такому же быстрому откату назад.
Нефтяные цены, по мнению эксперта, уже достигли верхней планки. Выше рубежа $61--62 за баррель котировки в ближайшее время, скорее всего, не пойдут, хотя в этом году не исключён рост и до $70, считает специалист.
Цены растут неоправданно быстро, ведь спрос на нефть пока не увеличивается с той же скоростью, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, это может привести к тому, что многие сланцевые проекты в США станут опять рентабельными и начнут увеличивать добычу.
Можно ожидать, что страны ОПЕК+ также увеличат квоты раньше, чем предполагалось. Если цены на нефть сами не откатятся вниз, ОПЕК+ может решить с марта увеличить объёмы производства, чтобы погасить эту волну и не дать Штатам развивать свою добычу.
Главная угроза излишнего роста цен заключается в том, что это приводит к оптимизации сланцевых производителей, которые никакие соглашения ОПЕК+ не подписывали, соглашается Сергей Хестанов. В этом случае на рынок выйдет дополнительная нефть и дальше придётся либо сильнее сокращать добычу, либо смириться с тем, что котировки снизятся, предупреждает экономист.
Рубль без поддержки
На фоне бурного роста цен на нефть курс рубля смог немного укрепиться. С начала февраля российская валюта прибавила порядка 2%, или 1,5 рубля и в настоящее время торгуется в районе 74 за доллар. Правда, если сравнивать с началом года, стоимость нацвалюты почти не изменилась.
Примерно с марта 2020 года привычные закономерности, связывающие курс рубля и стоимость нефти, перестали работать, отмечает Сергей Хестанов. Он считает, что в этом «виноваты» сразу несколько факторов.
Во-первых, Россия начала выполнять условия соглашения ОПЕК+. Во-вторых, в нашей стране работает бюджетное правило, которое также влияет на соотношение курса рубля и цены на нефть. В-третьих, добавился фактор политических рисков. Происходят бурные геополитические события, что прямо или косвенно отражается на курсе рубля. Поэтому в ближайшее время простое правило, связывающее нефть и рубль, работать не будет, — пояснил экономист.
Рассчитывать на пропорциональное укрепление курса российской валюты одновременно с удорожанием нефти не приходится, соглашается Олег Чередниченко.
Игорь Юшков полагает, что в сильном укреплении нацвалюты не заинтересованы сами власти, поскольку при слабом рубле у нас выше наполняемость бюджета.
Полагаю, что к сентябрю, когда будут выборы в Госдуму, финансовые власти могут пойти на укрепление российской валюты, например, до 70 рублей за доллар, чтобы порадовать население. У нас ведь укрепление рубля воспринимается как улучшение ситуации в экономике, хотя это не совсем так, — пояснил эксперт.
До этого, по мнению экономиста, нацвалюта будет колебаться в районе 75 плюс-минус 2 рубля за доллар.