Баррель уходит в небо: как высоко могут забраться цены на нефть

Стоимость нефти на мировом рынке растёт вторую неделю подряд. Она уже преодолела важную отметку в $60 за баррель и поднялась до максимального уровня с января прошлого года. Впрочем, развить успех дальше, скорее всего, не получится, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Котировки уже достигли своей вершины и будут пытаться на ней закрепиться. Куда может качнуться нефтяной маятник и как это скажется на курсе рубля — в материале портала.

Нефтяные цены активно растут с первых дней февраля. С начала месяца стоимость эталонной марки Brent прибавила порядка 10% и поднялась до $61 за баррель. Правда, надолго удержаться на этой отметке не получилось. Тем не менее с начала года сырьё подорожало почти на 18%.

Котировки растут на ожиданиях возвращения спроса на нефть до уровней близких к тому, что было до пандемии, полагают западные аналитики. По их мнению, признаки такого восстановления наблюдаются по всему миру. К примеру, импорт нефти Китаем на прошлой неделе достиг максимума за полгода. В Индии потребление возвращается к уровню до пандемии за счёт увеличения использования автотранспорта, а США в январе стали самым крупным покупателем собственной нефти, сообщает S&P Global Platts.

Основная причина активного роста цен на нефть — смягчение карантинных ограничений, способствующее росту экономической активности и спроса, отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

На фоне стабильности сделки ОПЕК+ рост спроса на нефть, естественно, транслируется в рост цен. Вторая причина — это сверхмягкая кредитно-денежная политика большинства крупных центробанков. Стимулирование и поддержка экономики выливается в увеличение ликвидности. При прочих равных условиях, когда ликвидность растёт, цены реальных активов, как правило, тоже растут. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

В ближайший месяц, по словам эксперта, цены могут стабилизироваться вблизи текущих значений. На их дальнейшую динамику будет влиять рост числа буровых установок, за которым последует рост добычи, а также усилия ОПЕК+ по сохранению своей сделки. На данный момент ситуация стабильна и благоприятна, но это картельное соглашение, а они по определению неустойчивы, предупреждает экономист.

Wang Ziyong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пока ОПЕК+ довольно успешно сдерживает добычу. В январе участники соглашения увеличили добычу на 440 тыс. баррелей в сутки вместо 500 тыс. Это позволило довести уровень выполнения сделки до 101%. Мало того, с 1 февраля ряд участников соглашения ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией решили добровольно сократить производство нефти на 1,425 млн баррелей в сутки. Это порядка 1,5% мирового спроса на сырьё.

Согласованные действия ОПЕК+ позволили сохранить ограничения добычи на февраль и март, причём основную часть «удара» приняла на себя Саудовская Аравия, добровольно сократившая добычу на 1 млн баррелей в сутки, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Кроме того, свою роль продолжают играть позитивные настроения ключевых мировых экономик, возникшие на фоне массовой вакцинации населения и улучшения статистических показателей заболеваемости и выздоровления. Наконец, существенный импульс в стратегической средне-долгосрочной оценке нефтяных перспектив добавило Минэнерго США, допустив рост котировок за бочку нефти марки Brent до $173 к 2050 году. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

По мнению экономиста, если мировые экономики продолжат освобождаться от короновирусного давления прежними темпами, нефтяные котировки к концу февраля могут подняться до отметки $63 за баррель и выше.

Цены-переростки

Аналитики трейдинговой компании Trafigura Group считают, что цены на нефть в дальнейшем будут продолжать расти, поскольку НПЗ увеличивают объёмы переработки для удовлетворения растущего спроса на продукцию, сообщает агентство Bloomberg.

Другие нефтетрейдеры Vitol и Gunvor куда осторожнее в своих прогнозах. Нефтяной рынок слишком торопится поднять цены, заявил в интервью Gulf Intelligence глава азиатских операций Vitol Майк Маллер. Глава Gunvor Торбьерн Торнквист в свою очередь заявил, что продолжительный подъём стоимости нефти выше $60 за баррель маловероятен. По его мнению, при таких ценах многие производители начнут наращивать свою добычу.

Пока о росте добычи речь не идёт, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он уверен, что по крайней мере участники ОПЕК+ в ближайшем месяце ничего предпринимать не будут. Но в марте разговоры об этом могут начаться, предупреждает эксперт.

Слишком активное стремление к росту нефтяных цен, по словам специалиста, для сегодняшнего рынка — вполне нормальное явление.

Рынок живёт большими ожиданиями. Вспомним, как в ноябре прошлого года, как только появилась первая информация о создании вакцины против коронавируса, цены уже бурно начали на это реагировать. Хотя в тот момент ещё не было ни одного привитого человека. С другой стороны, возникновение каких-либо проблем может привести к такому же быстрому откату назад. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Нефтяные цены, по мнению эксперта, уже достигли верхней планки. Выше рубежа $61--62 за баррель котировки в ближайшее время, скорее всего, не пойдут, хотя в этом году не исключён рост и до $70, считает специалист.

Цены растут неоправданно быстро, ведь спрос на нефть пока не увеличивается с той же скоростью, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, это может привести к тому, что многие сланцевые проекты в США станут опять рентабельными и начнут увеличивать добычу.

Можно ожидать, что страны ОПЕК+ также увеличат квоты раньше, чем предполагалось. Если цены на нефть сами не откатятся вниз, ОПЕК+ может решить с марта увеличить объёмы производства, чтобы погасить эту волну и не дать Штатам развивать свою добычу. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Главная угроза излишнего роста цен заключается в том, что это приводит к оптимизации сланцевых производителей, которые никакие соглашения ОПЕК+ не подписывали, соглашается Сергей Хестанов. В этом случае на рынок выйдет дополнительная нефть и дальше придётся либо сильнее сокращать добычу, либо смириться с тем, что котировки снизятся, предупреждает экономист.

Рубль без поддержки

На фоне бурного роста цен на нефть курс рубля смог немного укрепиться. С начала февраля российская валюта прибавила порядка 2%, или 1,5 рубля и в настоящее время торгуется в районе 74 за доллар. Правда, если сравнивать с началом года, стоимость нацвалюты почти не изменилась.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно с марта 2020 года привычные закономерности, связывающие курс рубля и стоимость нефти, перестали работать, отмечает Сергей Хестанов. Он считает, что в этом «виноваты» сразу несколько факторов.

Во-первых, Россия начала выполнять условия соглашения ОПЕК+. Во-вторых, в нашей стране работает бюджетное правило, которое также влияет на соотношение курса рубля и цены на нефть. В-третьих, добавился фактор политических рисков. Происходят бурные геополитические события, что прямо или косвенно отражается на курсе рубля. Поэтому в ближайшее время простое правило, связывающее нефть и рубль, работать не будет, — пояснил экономист.

Рассчитывать на пропорциональное укрепление курса российской валюты одновременно с удорожанием нефти не приходится, соглашается Олег Чередниченко.

Игорь Юшков полагает, что в сильном укреплении нацвалюты не заинтересованы сами власти, поскольку при слабом рубле у нас выше наполняемость бюджета.

Полагаю, что к сентябрю, когда будут выборы в Госдуму, финансовые власти могут пойти на укрепление российской валюты, например, до 70 рублей за доллар, чтобы порадовать население. У нас ведь укрепление рубля воспринимается как улучшение ситуации в экономике, хотя это не совсем так, — пояснил эксперт.

До этого, по мнению экономиста, нацвалюта будет колебаться в районе 75 плюс-минус 2 рубля за доллар.