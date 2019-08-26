https://static.news.ru/photo/5f2b2ac6-c7ea-11e9-81cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Основным источником роста экономики России во втором квартале 2019 года оставался потребительский спрос, сообщает ЦБ РФ.

Во втором квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9%. Это соответствует прогнозному интервалу Банка России в 0,5-1%. По оценкам, основным источником роста оставался потребительский спрос, — цитирует « Прайм » информационно-аналитический комментарий регулятора.

В связи с этим отмечается улучшение инвестиционной активности после значительного спада в первом квартале.

Ранее News.ru писал, что Россия может потерять до 0,3–0,4% ВВП за длинные ноябрьские выходные. По словам финансового аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, три дня отдыха в ноябре обойдутся в 350—​400 млрд рублей. Эксперт полагает, что это незначимые потери.