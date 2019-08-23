https://static.news.ru/photo/140e0d74-c5b0-11e9-a6a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия может потерять до 0,3-0,4% ВВП за длинные ноябрьские выходные. Такие оценки дают опрошенные News.ru аналитики и экономисты.

Три дня отдыха в ноябре обойдутся в 350-400 млрд рублей, — подсчитал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Эксперт полагает, что это незначимые потери. Кроме того, добавляет Дейнека, длинные выходные не сопряжены с одними лишь потерями. В это время наблюдается рост среднего чека на 3-7% в продовольственных магазинах, организациях общественного питания, кинотеатрах и других объектах индустрии развлечений.

Также несколько активизируется внутренний туризм, что обеспечивает рост среднего чека в гостиницах на 8-13%, — добавляет он.

Всё это помогает несколько смягчить потери от праздничного «простоя» промышленных организаций и делового сектора, поясняет Дейнека и указывает: январские праздники народному хозяйству пережить труднее из-за, что за два-три дня экономика в целом не утрачивает темпов роста, а как каникулы в 7-11 дней уже ощутимо выбивают из колеи производственно-логистические процессы в стране.

В месяцы, на которые приходится большое количество праздничных дней, экономическая жизнь не умирает, просто меняется структура экономической активности, солидарна главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

В частности, праздничные дни считаются наиболее прибыльными для секторов развлекательной индустрии, ресторанов, кинотеатров и для торговли, — отмечает она.

Но в промышленности, действительно, праздничные дни обуславливают меньший объем производства, добавляет Орлова.

Как ранее писал News.ru, россияне в ноябре 2019-го будут отдыхать три дня — со 2 по 4 ноября по случаю празднования Дня народного единства. Сам праздник в этом году выпадает на понедельник, 4 ноября.