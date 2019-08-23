В Роструде сообщили о том, что россияне в ноябре будут отдыхать три дня из-за Дня народного единства.
В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днём народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября, — передаёт сообщение пресс-службы Роструда ТАСС.
В следующий раз длинные выходные ожидают россиян в новогодние праздники: с 1 по 8 января.
Как ранее писал News.ru, каждый второй гражданин России поддерживает предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о введении в стране четырёхдневной рабочей недели.