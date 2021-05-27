Банк России лишил лицензий три организации

https://static.news.ru/photo/239d5b20-bf80-11eb-96e2-96000091f725_660.jpg Фото: Заубер Банк/facebook.com

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у питерского акционерного общества «Заубер Банк», московского банка «ИРС» и казанской расчётной небанковской кредитной организации «Нарат». Об этом говорится на сайте регулятора.

На протяжении года ЦБ уже применял ограничительные меры в отношении Заубер Банка. По имеющимся данным, общество нарушало федеральные законы о банковской деятельности и другие требования, а также проводило сомнительные транзитные действия и операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Являющийся участником системы страхования вкладов «ИРС» искусственно улучшал свои финансовые показатели и скрывал своё реальное финансовое положение. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.

Данные организации занимали 227-е и 317-е место в банковской системе России соответственно.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у ПАО АКБ «Проинвестбанк», головной офис которого находится в Перми.