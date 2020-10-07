Азербайджан: конфликт в Карабахе не повлияет на экспорт нефти

https://static.news.ru/photo/33d5f64c-08af-11eb-949d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боевые действия в Нагорном Карабахе не повлияют на выполнение Азербайджаном своих обязательств в нефтяной сфере. Об этом заявил советник министра экономики республики Эмиль Меджидов.

Проект «Баку — Тбилиси — Джейхан» имеет свою логику и серьёзные обязательства перед партнёрами, которые Азербайджан уже много лет беспрекословно выполняет и будет выполнять и впредь. Нет никаких причин думать, что это изменится, — цитирует Меджидова ТАСС.

Обстрел нефтепровода, произошедший днём ранее, не отразился на поставках.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировое сообщество к урегулированию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, этим должна заниматься не только Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но и другие страны.