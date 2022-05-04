Авиакомпания S7 перейдёт на российскую систему бронирования билетов

Фото Massimo Insabato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авиакомпания S7 Airlines на фоне санкций в октябре перейдёт на отечественную систему бронирования билетов. По итогам тендера перевозчик выбрал систему ОРС, сообщают «Известия».

Авиакомпания уже провела испытания резервной системы на тот случай, если испанская Amadeus будет отключена. Контракт на переход на ОРС ещё не подписан, однако, основные коммерческие условия уже согласованы. Договор о переходе на российскую систему уже подписан.

В 2022 году испанская Amadeus потеряет двух крупных российских клиентов. Кроме S7 это «Уральские авиалинии», которые приняли решение перейти на отечественную систему бронирования Leonardo. В Amadeus между тем заявили, что продолжают поддерживать российских клиентов.

Мы продолжаем поддерживать наших текущих клиентов в России с помощью команды локальных экспертов в соответствии с нашими договорными и юридическими обязательствами, — приводит газета заверение испанской компании.

При этом испанская система уже приостановила коммерческие проекты в России и не подписывает новые контракты.

Система бронирования авиакомпаний состоит из множества подсистем. Из них основные — это инвенторная и глобальная дистрибутивная. Инвенторная подсистема хранит данные о рейсах, тарифах, провозных ёмкостях. В неё обращаются дистрибутивные системы при бронировании билетов пассажирами и агентами. ОРС является инвенторной системой.

Ранее международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство перевозчика. Воздействие этого шага на клиентов будет ограниченным, об изменениях в льготах и услугах SkyTeam клиентов будут информировать дополнительно.