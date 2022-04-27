Альянс SkyTeam временно приостановил членство «Аэрофлота»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство перевозчика. Как сообщается на сайте альянса, воздействие этого шага на клиентов будет ограниченным, об изменениях в льготах и услугах SkyTeam клиентов будут информировать дополнительно.

SkyTeam и «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе SkyTeam, — говорится в сообщении.

Министерство торговли США ранее ввело экспортные санкции против «Аэрофлота» на фоне проведения Россией военной операции на Украине. В частности, авиаперевозчика лишили права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США.

Также мобильное приложение авиакомпании «Аэрофлот» удалили из App Store. В пресс-службе авиаперевозчика посоветовали гражданам не переустанавливать приложение, потому что повторно скачать в App Store его уже не получится. При этом мобильное приложение «Аэрофлота», установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать.

В авиакомпании отметили, что для пользователей iOS, которые не успели установить мобильное приложение, остаётся доступно веб-приложение в виде закладки на экране для быстрого доступа к сайту «Аэрофлота».