Аналитики предрекли двойной рост цен на онлайн-сервисы

https://static.news.ru/photo/e44ddfec-fd3a-11ea-8017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на онлайн-сервисы могут вырасти на 31% после пандемии коронавируса в России. При этом отдельные развлекательные услуги могут подорожать на 48%.

К такому выводу пришли аналитики консалтинговой копании Kearney. В абсолютном выражении прирост составит около €7 или 624 руб., ссылается на исследование экспертов «Коммерсант».

Самыми перспективными для роста выручки станут развлекательные сервисы, стоимость которых может вырасти с нынешних 534 руб. до 793 руб. При этом эксперты отмечают, что в России рынок онлайн-услуг менее развит, чем в Европе. Именно это и станет причиной его роста в цене.

С наибольшей вероятностью подорожают сервисы аудиокниг, музыкальные сервисы, новостей и киберспорта. Траты россиян на онлайн-образование также могут вырасти, прирост составит 20%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на «Яндекс» в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением.