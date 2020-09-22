Аналитики предрекли двойной рост цен на онлайн-сервисы

Цены на онлайн-сервисы могут вырасти на 31% после пандемии коронавируса в России. При этом отдельные развлекательные услуги могут подорожать на 48%.
К такому выводу пришли аналитики консалтинговой копании Kearney. В абсолютном выражении прирост составит около €7 или 624 руб.,
Самыми перспективными для роста выручки станут развлекательные сервисы, стоимость которых может вырасти с нынешних 534 руб. до 793 руб. При этом эксперты отмечают, что в России рынок онлайн-услуг менее развит, чем в Европе. Именно это и станет причиной его роста в цене.
С наибольшей вероятностью подорожают сервисы аудиокниг, музыкальные сервисы, новостей и киберспорта. Траты россиян на онлайн-образование также могут вырасти, прирост составит 20%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на «Яндекс» в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением.
Добавьте наши новости в избранные источники