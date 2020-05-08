Аналитик предсказал возвращение рубля к докризисному уровню уже в июне

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Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов заявил, что рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне. По его словам, позитивным фактором для российской валюты является заключённое соглашение по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик.

Дроздов считает, что худшие времена для цены барреля нефти остались в прошлом, сообщает «Российская газета».

Эксперт отметил, что стоимость фьючерсного контракта марки Brent в ближайшее время будет находиться в диапазоне $28–32 за баррель. При худшем сценарии она может опуститься до отметки $25 за баррель, но может и подняться до $35–37 при лучшем сценарии, уверен Дроздов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в рамках мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту на сумму 20,4 млрд рублей. Принятые меры являются упреждающими. Объём валюты, проданной Центробанком, с расчётами 27 апреля составлял 20,5 млрд рублей. Банк России проводит упреждающую продажу валюты с 10 марта.