Аналитик назвал недостижимым план по увеличению доходов россиян

https://static.news.ru/photo/95bff22e-8cd4-11ea-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальные доходы населения России продолжат падать, несмотря на заявление властей о постепенном восстановлении экономики. Как заявил финансовый аналитик Виталий Калугин, план правительства не увенчается успехом, поскольку кризис ударит по всем отраслям сразу.

Реальные доходы россиян упадут до 5–7%. Три месяца сидения дома без зарплаты сказывается самым негативным образом на реальных доходах, — пояснил он в интервью URA.RU.

По мнению аналитика, доходы будут расти только у богатых. Относительно стабильными они будут у работников бюджетной сферы. Для всех остальных ситуация не сулит ничего хорошего.

По мнению эксперта, доходы населения не восстановятся даже при стоимости нефти $100 за баррель.

Нефть будет находиться на нынешнем уровне годами, будут тратиться все фонды, мы будем жить не впроголодь, но научимся существенно экономить, — отмечает Калугин.

В 2021 и 2022 году, по его мнению, доходы продолжат падать на 0,5–0,8%. Что касается задач кабмина по обеспечению роста ВВП, то это, как заявил экономист, совершенно недостижимо.

Если мы продолжим существовать в той парадигме, в которой сейчас находимся, ничего не изменится, — резюмировал эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин 2 июня представит президенту Владимиру Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в следующем году.

План состоит из девяти разделов. Его цель — снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года.