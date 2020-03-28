https://static.news.ru/photo/6af66626-70a6-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: асзкмс.рф

Амурский судостроительный завод на неделю останавливает гособоронзаказ с 30 марта. Для предприятия это первая остановка в таких масштаба: оно работало даже в период наводнения 2013 года.

На данный момент ни у кого из работников нет коронавируса, они рассчитывают «нагнать» сроки исполнения заказов в будущем.Изначально завод приостановил исполнение гражданских заказов, сообщает «Интерфакс».

Внесены коррективы и в другие планы завода. Так, 30 апреля планировалось спустить на воду судно-спасатель, но теперь это мероприятие отложено на неопределённый срок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса может спровоцировать массовую остановку выпуска машин на заводах в РФ. Такого мнения придерживаются эксперты и участники рынка.