Альфа-Банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 года не выходить в офис

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Сотрудники Альфа-Банка до конца 2020 года могут не выходить в офис, поскольку опасность из-за коронавируса остается, сообщил директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

Мы приняли решение до конца 2020 года разрешить сотрудникам не приезжать в офис, — цитирует его РИА Новости.

Гиязов добавил, что выводить сотрудников в офис — ошибка, поскольку, не надо быть вирусологом, чтобы понимать, что опасность остается. При этом в офис Альфа-Банка можно приехать в любой день, поскольку жёсткого запрета на его посещение не вводится.

По словам Гиязова, несмотря на удаленный формат работы, эффективность банка «не упала, а где-то даже выросла».

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на работников на удалёнке в ближайшем будущем вырастет в сферах торговли, финансовых, страховых и госуслуг. Работа такого персонала станет самой актуальной в дистанционном формате.