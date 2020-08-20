Альфа-банк будет взимать комиссию за обслуживание счетов в евро

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С 1 сентября 2020 года Альфа-банк введёт комиссию за обслуживание счетов в евро. Её размер будет составлять 0,1% от суммы, превышающей лимиты среднемесячного остатка.

Об этом сообщили в пресс-службе банка. По её данным, клиенты по-прежнему смогут держать свои средства в евро, однако теперь за обслуживание таких счетов будет взиматься комиссия. На сегодняшний день оно осуществляется бесплатно.

С 1 сентября 2020 года в Альфа-банке изменятся условия обслуживания счетов в евро. Мы по-прежнему даем клиентам возможность держать средства на счетах в евро, однако вводим комиссию за обслуживание счета, — говорится в сообщении.

Размер комиссии составит 0,1% от суммы, превышающей остаток в €5 тыс. для обычных клиентов и в €50 тыс. — для премиальных. При этом она будет составлять не более €100 и не менее €10, передаёт агентство «Прайм».

Ранее NEWS.ru писал о том, что свыше 30% вкладчиков в России сообщили, что намерены забрать свой депозит из банка.