Акции Twitter подешевели на 8% после блокировки страницы Трампа

https://static.news.ru/photo/3657131c-5411-11eb-9659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Акции Twitter Inc. подешевели на 8% после того, как компания заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа в своей соцсети.

По состоянию на 12:44 мск 11 января, акции компании на предторгах в США торговались по $47,42 доллара, что на 8,3% ниже показателя, зафиксированного в конце предыдущих торгов. Минутой ранее падение достигало 8,3%.

Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки (в Twitter — навсегда). Технологические компании — владельцы социальных сетей считают, что президент США своими выступлениям на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также выступила против решениия администраций соцсетей, передавал NEWS.ru. Позицию канцлера на брифинге высказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберг. Он подчеркнул, что на операторах соцсетей лежит большая ответственность за корректную политическую дискуссию — без ненависти, лжи и подстрекательства к насилию. Вместе с тем, свобода слова является важнейшим правом, указал политик.