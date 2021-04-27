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Экономика

«Академик Черский» начал укладку «Северного потока — 2» в водах Дании

10:40, 27 апреля 2021
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», ранее остановившийся в районе острова Борнхольм в Балтийском море, начал работы по укладке датского участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила Nord Stream 2, которая является компанией-оператором проекта.

Судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании, — говорится на сайте компании.

В Nord Stream 2 подчеркнули, что баржа «Фортуна» продолжает укладку газопровода.

30 марта «Академик Черский» покинул район Калининграда и взял курс на северо-запад в Данию к месту достройки газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы против строительства «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США.

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