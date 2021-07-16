Агентство S&P вновь подтвердило рейтинг России «со стабильным прогнозом»

Агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг России по кредитным обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Краткосрочные и долгосрочные рейтинги в национальной валюте подтверждены S&P на уровне «ВВВ/А-2». В январе агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом.

Долгосрочные рейтинги показывают способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Рейтинговые оценки имеют буквенное обозначение — от ААА, которая присваивается только надёжным эмитентам, до D, которая присваивается эмитенту, объявившему дефолт.

В данном случае ВВВ означает, что платёжность эмитента считается удовлетворительной.

Ранее агентство Fitch подтвердило подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом. По мнению министра финансов страны Антона Силуанова, это свидетельствует об успешном преодолении отечественной экономикой последствий так называемого коронакризиса.