Агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до «ВВ+»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:02, 26 февраля 2022
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ВВВ-» до «ВВ+». Такое решение приняло международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P), сообщается на его сайте.
Мы понизили наш долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+» и наш долгосрочный рейтинг в национальной валюте с «BBB» до «BBB-», — отметили в S&P.
Рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.
Ранее стало известно, что в июле агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг России по кредитным обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3». Краткосрочные и долгосрочные рейтинги в национальной валюте были подтверждены S&P на уровне «ВВВ/А-2».