Агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до «ВВ+»

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В России с 1 марта вступает в силу запрет на выброс в мусорные контейнеры компьютеров, комплектующих, бытовой техники. Запрет коснётся только юрлиц, теперь они вынуждены будут сдавать отработанную технику в утилизацию, пишут «Известия».

Запрет распространяется на системные блоки, платы, жёсткие диски. Всего же с 2021 года запрещено выбрасывать на помойку 182 вида товаров, включая ртутные лампы, термометры, шины, телефоны, аккумуляторы, химические вещества и...