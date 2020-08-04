«Аэрофлот» не будет в ближайшее время сокращать персонал

https://static.news.ru/photo/b782fc4e-d6df-11ea-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время не планирует сокращать персонал, заявил гендиректор группы Виталий Савельев. Он также выразил надежду на то, что ситуация в отрасли наладится до конца года.

Кроме того, Савельев подчеркнул, что компания уже прорабатывала несколько антикризисных сценариев, которые предполагали сокращения, продажу или банкротство дочерних компаний.

Однако в итоге было принято решение не использовать такие сценарии.

Мы подготовили три варианта сценария, три пакета решений, которые я вскрывал бы в зависимости от обстоятельств. Ровно так, как это было в 2009 году. <...>Подробности не хочу раскрывать, это наши внутренние дела, но всегда есть меры, которые можно применить в случае кризиса, — сказал гендиректор компании в интервью проекту ТАСС «Первые лица бизнеса».

Как ранее писал NEWS.ru, «Аэрофлот» возобновит осуществление рейсов в Турцию и Великобританию по сокращённой программе (по сравнению с расписанием полётов, действовавшим до пандемии коронавируса).