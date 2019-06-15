https://static.news.ru/photo/d709adce-8e92-11e9-b17f-fa163e074e61_1024.jpg Дик Коой (справа) Фото: instagram.com/kooy87

Московский волейбольный клуб «Динамо» расстался с голландским доигровщиком Диком Кооем.

Он присоединился к составу «Динамо» в 2017 году. На его счету 81 игра, в которых он набрал 993 очка (817 очка в атаке, 62 на блоке, 114 эйсов). В прошедших двух сезонах спортсмен пропустил одну игру.

За два сезона Дик стал настоящим лидером нашей команды, раз за разом становясь самым результативным игроком матча, — сообщает пресс-служба клуба.

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