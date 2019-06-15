Московский волейбольный клуб «Динамо» расстался с голландским доигровщиком Диком Кооем.
Он присоединился к составу «Динамо» в 2017 году. На его счету 81 игра, в которых он набрал 993 очка (817 очка в атаке, 62 на блоке, 114 эйсов). В прошедших двух сезонах спортсмен пропустил одну игру.
За два сезона Дик стал настоящим лидером нашей команды, раз за разом становясь самым результативным игроком матча, — сообщает
пресс-службаклуба.
Ранее News.ru писал, как защитник баскетбольного ЦСКА относится к тому, что после сезона уйдёт из клуба.