Россиянам назвали идеальные кондиционеры для квартиры Роскачество посоветовало обращать внимание на мощность при выборе кондиционера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе кондиционера для квартиры необходимо учитывать несколько ключевых факторов, в том числе мощность, уровень шума, энергоэффективность, дополнительные функции, бренд и цену, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Мощность устройства должна соответствовать площади помещения, а уровень шума внутреннего блока должен быть не более 25–30 дБ. В Роскачестве напомнили, что при покупке кондиционера важно определиться с его типом — сплит-система или моноблочный.

Сплит-система состоит из двух блоков — внутреннего и наружного. Внутренний блок устанавливается в помещении, а наружный — на улице. Сплит-системы обеспечивают более эффективное охлаждение и имеют низкий уровень шума. В моноблочном кондиционере все компоненты находятся в одном корпусе. Они обычно дешевле, но менее эффективны и могут создавать больше шума, — рассказали в Роскачестве.

Россиянам посоветовали выбирать кондиционеры с высоким классом энергоэффективности (A, A+, A++). Перед покупкой устройства стоит изучить отзывы о различных брендах и выбрать соответствующий всем требованиям и бюджету. Кроме того, важно убедиться, подходит ли выбранная модель для помещения и не возникнет ли проблем с установкой. В Роскачестве рекомендовали выбирать кондиционер с дополнительными функциями.

Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение воздуха. Фильтры: антибактериальные, угольные, плазменные и другие. Управление: пульт дистанционного управления, управление через смартфон. Проверьте наличие гарантии от производителя и продавца. Узнайте, предоставляет ли продавец услуги по обслуживанию и ремонту кондиционеров, — добавили в Роскачестве.

Ранее врач-терапевт Юлия Миронова предупредила, что частое использование кондиционеров в помещении повышает риски развития инфекционных заболеваний. Она подчеркнула, что потоки сухого воздуха, которые формируются при работе устройства, могут негативно отразиться на состоянии слизистых, вызвать зуд и раздражение кожи, а также вялость и головные боли.