СПБ Биржа расширяет перечень китайских акций: нужно ли их покупать Эксперты рассказали, на какие бумаги стоит обратить внимание, а от каких лучше держаться подальше

Фото: Shutterstock

5 декабря СПБ Биржа добавила на торги 21 акцию из Китая. Теперь российским инвесторам доступны 79 бумаг с гонконгской биржи. По мнению аналитиков, сейчас, возможно, лучший момент для покупки акций китайских компаний. Однако к их выбору нужно подходить осторожно. Какие бумаги являются слишком рисковыми, а какие стоит приобрести прямо сейчас, узнал NEWS.ru.

Инвестиции по-китайски

СПБ Биржа с сегодняшнего дня начинает торги акциями 21 нового эмитента с первичным выпуском на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). С учетом бумаг, которые можно было покупать на СПБ Бирже ранее, инвесторы смогут вложиться сразу в 35 отраслей китайской экономики.

Для покупки и продажи стали доступны в том числе бумаги компаний Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, China Merchants Bank, Ping An Insurance (Group) Company of China, China Petroleum & Chemical Corporation, CITIC.



Таким образом общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начали торговаться в понедельник, составляет 4,25 трлн гонконгских долларов (около $545,9 млрд). Полный список акций можно посмотреть здесь.



По словам руководителя аналитического центра СПБ Биржи Павла Пахомова, среди новых бумаг представлены акции, которые «будут уместны в рамках защитных инвестиционных стратегий». То есть позволят сохранить или даже приумножить свои средства без лишних рисков.



Напомним, СПБ биржа запустила торги акциями с листингом в Гонконге еще летом. Тогда инвесторам стали доступны 12 бумаг, включая Alibaba, Xiaomi и Tencent. Затем, в октябре, биржа добавила на торги еще 46 акций из Гонконга. В итоге российским инвесторам доступны 79 бумаг с гонконгской биржи. Ранее планировалось довести число таких бумаг к концу 2022 года до 200.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Можно ли заработать на гонконгских акциях

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

После многомесячного снижения котировок с февраля 2021 года китайские акции, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, в последнее время получают импульс роста. Вероятно, они оттолкнулись «от дна», и есть потенциал дальнейшего увеличения как самого индекса биржи Hang Seng на 20-25%, так и входящих в него бумаг, которые теперь дополнительно представлены на СПБ Бирже. К каждой конкретной из данных компаний следует подходить, используя традиционный для инвесторов анализ ее отчетности, финансовых коэффициентов, позиционирования на рынке, места в отрасли и в конкуренции с аналогичным бизнесом, технического положения котировок акций и так далее.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Покупку бумаг эмитентов, которые появились на СПБ Бирже 5 декабря, стоит рассмотреть. Это компании из банковского и добывающего секторов, а также крупнейший производитель алюминия (China Hongqiao Group Limited) и самая большая пивоваренная компания (Budweiser Brewing Company APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Китай как был, так и остается основным потребителем энергоресурсов в АТР. В стране открыты собственные месторождения газа с огромным потенциалом, а внутреннее потребление растет. Мировая конъюнктура складывается таким образом, что на фоне энергокризиса и санкций против РФ структуры, связанные с добычей полезных ископаемых, будут демонстрировать рост производства и выручки. То же самое касается выпуска алюминия: после введенных против России санкций КНР стремится максимально обеспечивать собственные потребности и увеличивать экспорт продукции, что приведет и к росту стоимости бумаг.

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что можно покупать, а что не стоит

Федор Сидоров:

Самыми перспективными инвестициями можно считать покупку бумаг China Petroleum & Chemical Corporation (нефтегазовая отрасль), China Shenhua Energy Company Limited (добыча угля), China Hongqiao Group Limited (производство алюминия). Однако крайне осторожно нужно инвестировать в бумаги компаний, связанных с сектором недвижимости и строительства — Hang Lung Properties Limited, Xinyi Glass Holdings Limited, Wharf Real Estate Investment Company Limited, Henderson Land Development Company Limited. Не секрет, что проблемы у девелоперов в КНР только нарастают и власти пытаются всеми силами сдуть пузырь, образовавшийся в секторе.

Марк Гойхман: