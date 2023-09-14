Россиянам рассказали, как накопить деньги при маленькой зарплате Маркетолог Пыжова: «челлендж 365» позволит накопить за год приличную сумму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделать финансовые накопления возможно даже при скромной зарплате, рассказала в беседе с LIFE.ru специалист по маркетингу Ольга Пыжова. По ее словам, такой метод, как «челлендж 365», когда человек ежедневно откладывает на один рубль больше, чем в предыдущий день, позволит накопить за год приличную сумму.

Как пояснила специалист, «челлендж 365» — это ежедневное откладывание суммы, которая равна порядковому числу каждого дня в году. Так, 1 января нужно отложить один рубль, а 31 декабря — 365 рублей. Таким образом, за год накопится 66 795 рублей.

Еще одним способом накопить деньги эксперт назвала откладывание по 10% от зарплаты и других финансовых поступлений на отдельный счет. При ежемесячном заработке в 50 тысяч рублей за год таким образом можно накопить 60 тысяч рублей. Также можно в конце каждого дня переводить на сберегательный счет «хвостики», чтобы на банковской карте оставалось круглое число. Например, если к концу дня на карте осталось 2569 рублей, можно отложить 9, 69 или 569 рублей.

Кроме того, маркетолог посоветовала сохранять деньги от несовершенных покупок, а также пользоваться скидочными картами, которые предлагают большинство сетевых магазинов, кафе, аптек или АЗС. Обычно они стоят недорого и почти сразу окупаются.

Одним из самых эффективных способов накопить деньги Пыжова назвала дополнительный источник дохода. Если человек хорошо вяжет, печет торты или рисует, он может на этом неплохо заработать, заведя профиль с работами в соцсетях.

Ранее Минэкономразвития России улучшило свой прогноз по росту реальных доходов населения и зарплат в 2023 году. По данным ведомства, реальные доходы увеличатся на 4,3%, а зарплаты вырастут на 6,2%. Ранее прогноз составлял 3,4% и 5,4% соответственно.