Российский банк поддержит лыжный марафон «Галичское Заозерье»

Фото: galtropa.ru

12 марта в деревне Толтуново Галичского района Костромской области пройдет «Галичское Заозерье: лыжный марафон Совкомбанк». В соревнованиях примут участие спортсмены из 22 регионов, а также команда банка.

Мероприятие включено в единый календарный план Минспорта России на 2023 год, а титульная дистанция — во всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet. В программе заявлены дистанции на 50, 25, 5 и 3 километра, а также детская трасса на 0,5/1 километра и отдельная номинация «Забег охотников».

В гонке примут участие лыжники из 22 регионов, в том числе Архангельской, Новосибирской, Волгоградской областей и Камчатского края. В марафоне уже зарегистрированы чемпионка России в лыжных гонках, участница и призер этапов Кубка мира Юлия Тихонова, многократный победитель и призер всероссийских и международных лыжных марафонов Алексей Барышников, неоднократный победитель и призер региональных и российских лыжных турниров Сергей Артамонов.

Заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Ирина Кашина заявила, что в этом году ожидается рекордное количество участников забега.

«Места, в которых проходят соревнования, привлекают не только своим природным ландшафтом, но и огромной исторической ценностью. Мы ожидаем, что лыжный марафон соберет рекордное количество гостей в этом году, а живописные места и гостеприимство Костромской области подарят яркие впечатления всем участникам», — отметила она.

Галичская тропа, которая проходит по самым живописным местам Заозерья, лыжная или пешеходная, призвана стать центром туристических событий региона. С 2021 по 2022 год здесь уже проходили состязания спортсменов по лыжам, бегу и рогейну, организаторы также планируют провести велогонки и создать экологические маршруты для туристов.