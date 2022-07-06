РБК: «Тинькофф» стал провайдером для переводов за рубеж через СБП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Тинькофф» будет оказывать услуги по проведению рублевых переводов в страны ближнего зарубежья через Систему быстрых платежей (СБП), пишет РБК. Ожидается, что операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя: учреждение уже провело первый денежный перевод на тысячу рублей от клиента российского банка «Хайс» в киргизский MBANK.

В дальнейшем «Тинькофф» планирует предоставить доступ к переводам и в другие страны ЕАЭС и ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца года. При этом в «Тинькофф» и Центробанке не раскрыли список банков, в которые можно будет отправить перевод, конечный размер комиссий для клиентов, срок полноценного запуска сервиса и информацию о том, будут ли в нем задействованы другие провайдеры.

Как уточнил руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, СБП может стать востребованным сервисом переводов в страны ближнего зарубежья из России. В свою очередь руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании «Деловые решения и технологии» Максим Налютин полагает, что значительную роль в этом должна сыграть ценовая политика, которая будет установлена на пилотный период.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 июля повышает месячный лимит на переводы физлиц за рубеж с нынешних $150 тыс. до $1 млн. Такой же порог установлен для переводов физических лиц — резидентов из дружественных стран. Транзакции при этом можно осуществлять в долларах или эквиваленте другой иностранной валюты.