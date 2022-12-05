Продавцы пиротехники рассказали о повышении цен на фейерверки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пиротехническая продукция за год подорожала на 15–20%, сообщил NEWS.ru член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев. Причиной стали санкции против России: раньше товары завозились из Китая через европейские порты, но затем они перестали пускать к себе российские суда. В результате продавцам пиротехники пришлось строить новую логистику.

По сравнению с 2021 годом стоимость пиротехники выросла примерно на 15–20% как в оптовом секторе, так и в рознице. Сейчас поставки идут уже автомобильным транспортом через Дальний Восток. С одной стороны, цена транспортировки выросла, с другой — курс юаня по сравнению с прошлыми годами упал. В итоге мы видим не критический рост цен, — сказал Воробьев.

В прошлом году заметный рост цен на фейерверки был обусловлен закрытием части китайских предприятий из-за коронавируса и ужесточения экологических стандартов в КНР, добавил Воробьев. В результате поднялись цены на сырье. До пандемии ежегодный прирост цен на пиротехнику в России в среднем составлял лишь 3–5%.

По данным Воробьева, в прошлом году средний чек при покупке россиянами фейерверков достигал 5–6 тыс. руб. Руководитель сети магазинов пиротехники «КоробкаФейерверков.РФ» Дмитрий Метелкин сказал NEWS.ru, что в этом сезоне ожидает средний чек в 2–3 тыс. руб. Поставщики пиротехнической продукции уже скорректировали закупки с учетом снизившейся покупательной способности россиян и предлагают им более доступные товары.

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