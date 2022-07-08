Евро впервые за 20 лет упал ниже $1,01 Курс евро на МосБирже упал ниже $1,01 впервые с 2002 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евро продолжает демонстрировать ослабление к доллару, свидетельствуют данные Московской Биржи. В ходе торгов утром 8 июля курс европейской валюты опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года.

Ближе к 11:00 курс евро к доллару падал до $1,0081 с уровня прошлого закрытия в $1,0159. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) при этом поднимался на 0,33%, до 107,49 пункта.

Эксперты считают, что давление на евро оказывают опасения вокруг сложной экономической ситуации в регионе из-за энергетического кризиса и ожиданий повышения ставок Европейским центральным банком на июльском заседании.

Накануне курс евро превысил 66 рублей впервые с 3 июня, свидетельствуют данные Московской Биржи. Курс доллара при этом пробил отметку в 64 рубля впервые с 30 мая.