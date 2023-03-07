Экономист предсказал судьбу юаня в российской экономике Экономист Чирков предсказал укрепление юаня в российской экономике

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Юань сможет укрепиться в российской экономике в случае продолжения антироссийского санкционного давления, предсказал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. В беседе с «Радио 1» он отметил, что юань представляет хорошую альтернативу как минимум на Московской Бирже.

В случае продолжения санкционного противостояния юань будет укреплять позиции, в объеме торгов на Московской Бирже как минимум, это удобная валюта. Кроме того, многие банки, которые находятся под санкциями, ограничены в операциях с валютами недружественных государств, а использование юаня в этом плане предоставляет очень хорошую альтернативу, — объяснил эксперт.

По словам Чиркова, китайская валюта также хорошо подходит для хранения сбережений, так как она лучше защищена от санкционного давления. При этом эксперт отмечает, что не стоит хранить в валюте большие суммы. Он пояснил, что сбережения в деньгах должны покрывать потребности физлица на определенный срок. Крупные сбережения Чирков посоветовал вкладывать в альтернативные инструменты с большей доходностью, например в акции компаний или в облигации.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган ранее предложил использовать «удобную валюту» при торговле с Россией. Он отметил, что международные валюты не должны становиться синонимом односторонних санкций.