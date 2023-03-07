В Китае призвали использовать безопасную валюту в торговле с Россией Глава МИД КНР Цинь Ган: не следует делать международные валюты синонимом запугивания

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Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что международные валюты не должны становиться синонимом запугивания или оружием для односторонних санкций. Что касается вопросов торговли между Китаем и Россией, то здесь дипломат предложил использовать «удобную» валюту, заслуживающую доверия. Слова Цинь Гана приводит РИА Новости.

Говоря о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия, — сказал глава МИД КНР.

Ранее стало известно, что Минфин России почти втрое увеличит продажи юаней по бюджетному правилу из-за снижения нефтегазовых доходов бюджета. На внутреннем рынке будут продавать валюту на 8,9 млрд рублей в день. До этого продажи проводились на сумму, эквивалентную 3,2 млрд рублей в день.

В свою очередь аналитики Bloomberg заявили, что в 2023 году в России будут израсходованы запасы в юанях. По данным агентства, такой исход будет возможен, если цена на нефть Urals упадет вдвое и будет стоить в среднем $25 за баррель. Как считают аналитики, стоимость выше $60 позволит российским властям увеличить уровень запасов.