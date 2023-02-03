Минфин утроит продажи юаней на фоне сокращения нефтегазовых доходов

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минфин почти втрое увеличит продажи юаней по бюджетному правилу из-за снижения нефтегазовых доходов бюджета, сообщается на сайте ведомства. Начиная с 7 февраля на внутреннем рынке будут продавать валюту на 8,9 млрд рублей в день. В январе продажи проводились на сумму, эквивалентную 3,2 млрд рублей в день.

Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, — сказано в сообщении.

Уточняется, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2023 года должен составить 108 млрд рублей. Разница между ожидавшимися и полученными доходами по итогам января 2023 года составила 52,1 млрд рублей из-за уменьшившихся поступлений экспортной пошлины на газ.

Ранее доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков отметил, что нефтегазовые доходы России по итогам 2022 года выросли на 28%, но с падением показателей в последних двух кварталах, и в ближайшие месяцы негативная динамика сохранится. Эксперт констатировал колоссальное падение по продажам российского газа в Европу, при этом по нефти просадки почти нет, а цены на нее в прошлом году в среднем стали выше. Вместе с тем, по оценке Юденкова, в 2023 году нефтегазовые доходы РФ просядут, за исключением рынка СПГ.