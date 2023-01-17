Экономист Юденков предрек падение нефтегазовых доходов России в 2023 году

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Нефтегазовые доходы России по итогам 2022 года выросли на 28%, но с падением показателей в последних двух кварталах, и в ближайшие месяцы негативная динамика сохранится, сообщил ФБА «Экономика сегодня» доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Эксперт констатировал колоссальное падение по продажам российского газа в Европу, при этом по нефти просадки почти нет, а цены на нее в прошлом году в среднем стали выше. Вместе с тем, по оценке Юденкова, в 2023 году нефтегазовые доходы РФ просядут, за исключением рынка СПГ.

Прекращение поставок российских энергоресурсов в Европу может быть обратимым, но пока мы предполагаем, что торговля будет находиться на таком же плохом уровне, как сегодня. Однако в целом по нефти просадки почти нет, цены в среднем в 2022 году поднялись, по продажам газа на рынок ЕС падение колоссальное, но и здесь далеко не все очевидно, — сообщил экономист.

Европа не выдержит такого энергобаланса, который имеет сейчас, считает Юденков. По мнению эксперта, европейская экономика «окончательно загнется», если Брюссель не пойдет на компромисс с РФ. Экономист напомнил, что экономика ЕС по итогам 2022-го понесла ущерб более чем на €2 трлн. Если отношения с Москвой не будут восстановлены, эти потери продолжат расти, подчеркнул он.

Европейцы пока не пережили январь и февраль, а это тоже зима, посмотрим, что будет в ближайшие месяцы, — добавил Юденков.

В Кремле подчеркивали, что пока преждевременно говорить о потерях доходов от энергоресурсов. Президент России Владимир Путин сообщал, что дополнительные доходы бюджета, которые не связаны ни с газовыми, ни с нефтяными, по предварительной оценке, составили 200 млрд рублей.