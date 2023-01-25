Экономисты рассказали, когда в России закончатся резервы в юанях Bloomberg: российские резервы в юанях могут иссякнуть уже в этом году

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Китайский юань

Уже в течение 2023 года в России будут израсходованы запасы в юанях, заявили экономисты Bloomberg. Они уточнили, что такой исход возможен будет, если цена на нефть Urals упадет вдвое и будет стоить в среднем $25 за баррель. Как считают аналитики, стоимость выше $60 позволит российским властям увеличить уровень запасов.

Экономисты подчеркнули, что бюджет России пострадало от введения потолка стоимости нефти, доходы резко сократились. Однако, заметили эксперты, если показатели останутся на актуальном уровне, резервов будет достаточно для покрытия дефицита в течение трех лет. В Citigroup Inc. подсчитали, что запасы при имеющихся значениях могут истощиться за 2,5 года.

Расчет, насколько может хватить этих запасов, позволяет оценить «меру финансового бедствия» России и ее экономическую устойчивость, — говорят эксперты Bloomberg.

В Фонде национального благосостояния Министерства финансов по состоянию на 1 декабря прошлого года на счетах Центробанка хранилось 309,7 млрд юаней, что равно примерно $45 млрд.

Ранее независимый финансовый консультант Андрей Гончар заявил, что операции по покупке и продаже иностранной валюты в юанях на внутреннем валютном рынке могут укрепить российский рубль. Специалист уточнил, что возобновление Банком России таких операций на внутреннем валютном рынке связано с сотрудничеством с Китаем по поставкам энергоресурсов.