Финансист предрек укрепление рубля благодаря прямым расчетам в юанях Финансист Гончар: российская валюта может укрепиться благодаря прямым расчетам юань — рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операции по покупке и продаже иностранной валюты в юанях на внутреннем валютном рынке могут укрепить российский рубль, считает независимый финансовый консультант Андрей Гончар. Специалист уточнил в беседе с РИАМО, что возобновление Банком России таких операций на внутреннем валютном рынке связано с сотрудничеством с Китаем по поставкам энергоресурсов.

Есть смысл иметь прямые расчеты российский рубль — китайский юань, чтобы не нести дополнительные издержки, — считает финансист.

Фонд национального благосостояния, по словам эксперта, сможет хранить до 80% от общего объема средств в китайской валюте. Благодаря этому расчет с Китаем можно будет возобновить в инструменте юань — рубль, считает Гончар.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе российский рубль сможет укрепиться. Говорить о дальнейшем будущем при этом пока рано, считает Гончар, так как стабильность российской валюты зависит от множества факторов.

Центральный Банк России с 13 января возобновит покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Центробанк будет покупать и продавать валюту на рынке ежемесячно в инструменте «китайский юань — рубль».