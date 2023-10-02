Экономист предрек доллар выше 100 в конце октября Аналитик Беляев допустил вероятность роста курса доллара до 100 рублей в октябре

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс доллара может вырасти до 100 рублей к концу октября, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев. По его словам, курс иностранной валюты зависит от общего состояния экономики, ее динамики, а также текущей эффективности и производительности труда. Сейчас же экономика России находится «на паузе», за исключением предприятий оборонно-промышленного комплекса, считает он.

Сдерживается развитие экономики и все отражается на валютном курсе. Я думаю, если так и будет продолжаться, то в конце октября 100 рублей за доллар увидим смело. Доллар так и будет медленно ползти, — заявил эксперт.

Специалист утверждает, что перспективы российской экономики остаются не совсем ясными. Ее развитие сдерживается денежно-кредитной политикой. Эксперты Центробанка считают, что повышение ключевой ставки влияет на курс, однако сам Беляев с этим мнением не согласен. При этом он подчеркнул, что курс валют продолжит колебаться.

По данным Мосбиржи, 2 октября курс доллара впервые с 15 августа поднялся выше 99 рублей. Стоимость американской валюты расчетами на «завтра» выросла на 1,14 рубля. Евро также демонстрирует рост, его курс составляет 104,21 рубля. Китайский юань торгуется за 13,57 рубля.