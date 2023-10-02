Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с августа

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Курс доллара впервые с 15 августа поднялся выше 99 рублей. Евро при этом достиг отметки в 104 рубля, следует из данных МосБиржи.

Курс американский валюты расчетами «завтра» вырос на 1,14 рубля, превысив отметку в 99 рублей. Евро при этом подорожал на 86 копеек, достигнув 104,21 рубля. Юань торгуется за 13,57 рубля.

На 2 октября самое низкое значение для доллара было зафиксировано на открытии торгов, в 07:00 по московскому времени. Американская валюта торговалась за 97,97 рубля. Затем показатели росли до 11:09. Тогда доллар просел до 98,03 рубля.

Ранее эксперт по финансам Алексей Родин заявил, что курс валют движется в пределах одного процента, что не является критичным для экономики. При этом от покупки валюты недружественных стран пока лучше отказаться, посоветовал он.

Эксперт добавил, что сама по себе валюта не является активом, поэтому держать деньги в ней не совсем разумно. При этом золото он также назвал не самым привлекательным вариантом инвестирования. По словам Родина, это является способом спасти свои сбережения от инфляции, но лишь в долгосрочной перспективе — 10–20 лет. При этом волатильность драгоценного металла больше, чем у акций.