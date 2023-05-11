Экономист обрисовал перспективы российско-индийской торговли в нацвалютах Экономист Твердохлеб назвал решаемыми проблемы российско-индийской торговли в нацвалютах

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Москва и Нью-Дели постепенно отрабатывают систему расчетов в национальных валютах, поэтому большое количество рупий, которое накопилось в России в 2022 году, не является проблемой, отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Он пояснил, что российский экспорт в Индию в прошлом году достиг суммы, эквивалентной $4–5 млрд, в то время как импорт из Индии составил $200–300 млн, в результате чего у отечественных компаний образовались внушительные резервы индийской валюты, которые сложно потратить.

Поэтому, по словам экономиста, при переходе на расчеты в нацвалютах необходима выработка четкого плана по использованию получаемых от экспорта денежных масс и перестройка всех финансово-экономических отношений.

Нельзя говорить, что российские компании накопили слишком много рупий и не знают, что с ними делать. Необходимо вовлечь в этот процесс третьи страны, которым нужны рупии для расчетов с Индией. Все сложности решаемы, сегодня идет процесс налаживания новых торговых взаимоотношений, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, проблемы в целом имеют технический характер. Идет процесс отладки внешнеторговых связей, который рано или поздно «устаканится», и серьезных трудностей не будет, так как расчеты в национальных валютах выгодны странам-контрагентам, потому что снижают издержки на проведение внешнеторговых сделок. Скоро это направление начнет работать без сбоев, выразил уверенность экономист.

Ранее в Индии опровергли сообщения о приостановке переговоров по торговле с Россией в рупиях. Известно, что возникли вопросы об использовании Россией излишков на счетах, но обсуждение продолжается.