В Индии опровергли приостановку переговоров о торговле с Россией в рупиях New Indian Express: Индия и Россия не приостанавливали переговоры о торговле в рупиях

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Индия и Россия не приостанавливали переговоры о торговых расчетах в индийских рупиях, сообщило издание New Indian Express со ссылкой на источники. По его информации, возникли вопросы об использовании Россией излишков на счетах, но обсуждение продолжается.

Правительственные чиновники опровергли сообщения о том, что Индия и Россия приостановили переговоры по расчетам в индийских рупиях. Официальные лица признали, что есть вопросы о том, как Россия могла бы использовать излишки рупий на счетах vostro, но переговоры по сглаживанию этих разногласий продолжаются, — говорится в публикации.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника, включая двух официальных лиц в Индии, сообщило, что Индия и Россия приостановили переговоры о переводе двусторонней торговли в рупии. Собеседники агентства утверждали, что РФ посчитала невыгодным хранить у себя более 40 млрд рупий, поскольку эта валюта является не полностью конвертируемой. Еще один источник рассказывал, что Москва предлагала проводить оплату в юанях или других валютах.

В конце апреля Bloomberg писал, что Россия перестала поставлять в Индию оружие и боеприпасы. Причиной были названы санкции США, из-за которых невозможно производить оплату в долларах.