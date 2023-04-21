Стало известно, почему Индия перестала платить России за оружие Bloomberg: Россия перестала поставлять в Индию оружие из-за санкций

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия перестала поставлять в Индию оружие и боеприпасы из-за американских санкций, которые не позволяют производить оплату в долларах, сообщает Bloomberg со ссылкой на индийских официальных лиц. По их словам, Москва поставила Дели вооружения более чем на $2 млрд, однако индийские власти не имеют возможности оплатить его.

По данным Bloomberg, Индия не может заплатить России за оружие в долларах из-за опасения вторичных санкций. Сделка в рублях также не устраивает Дели, поскольку власти не уверены, что смогут закупить валюту по справедливой цене. Россия же отказывается получать оплату в виде индийских рупий из-за нестабильности этой валюты.

Кроме этого, правительство Индии предложило России использовать рупии от продажи оружия для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала. Москву это предложение также не устраивает. Власти стран также обсуждают оплатить оружие при помощи бартера.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия рассчитывает в ближайшее время запустить в Индии производство ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», боевых пехотных машин «Бумеранг», а также беспилотников. По его словам, сейчас руководство компании консультируется с властями Индии по этому вопросу.