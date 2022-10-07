Чем заменить доллар: плюсы и минусы «дружественных» валют Эксперты назвали «мягкие» альтернативы USD

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Самой перспективной среди «дружественных» валют назван китайский юань. К такому выводу пришли аналитики «ЛокоИнвеста» в новом исследовании. Эксперты также советуют присмотреться к арабскому дирхаму, гонконгскому доллару и валютам стран СНГ. Правда, у всех так называемых мягких валют есть не только достоинства, но и недостатки. Вместе со сторонними аналитиками NEWS.ru разобрал свежий доклад.

О чем говорит исследование

Риски блокировки активов и валют недружественных стран на счетах россиян запустили девалютизацию, пишут аналитики. Многие банки уже лишились долларовых корсчетов, что сделало для них невозможными платежи в американской валюте. Не исключено, что под ограничения попадут и другие банки, а также Национальный клиринговый центр. Последнее остановит торги долларом и евро на МосБирже и, вероятно, заморозит соответствующие счета россиян. На этом фоне растет интерес к валютам дружественных стран.

В управляющей компании «ЛокоИнвест» провели исследования и назвали лучшие «мягкие» валюты с точки зрения баланса рисков («мягкая» валюта — ограниченно конвертируемая валюта, которая подвержена сильным колебаниям курса, в отличие от «твердых» доллара и евро).

Китайский юань (CNY). Во-первых, довольно устойчив и дешев по отношению к доллару, востребован во внешней торговле России, во-вторых, имеет потенциал роста, причем и к доллару, и к рублю. В-третьих, в России появляются облигации крупных компаний в юанях. Но у валюты есть макроэкономические риски, а возможности ее конвертации ограничены.

Дирхам ОАЭ (AED) и гонконгский доллар (HKD). Курс фиксирован к доллару, валюты доступны в РФ, но есть недостатки — эти деньги мало используются в торговле с РФ, а в случае введения вторичных санкций есть риски заморозки счетов.

Валюты стран СНГ (казахстанский тенге, армянский драм, узбекский сум и грузинский лари). Из плюсов — умеренные макрориски, растущие обороты торговли с Россией и поддержка этих валют Центробанком в периоды нестабильности. Минусы — регионы сильно зависимы от России, а валюты не выглядят дешевыми. Еще один недостаток — отсутствие в РФ активов в соответствующих валютах.

Турецкая лира (TRY). Плюсы — потенциал роста торговли с РФ, а также доступность валюты в России. Минусы — сильные макроэкономические риски, излишняя волатильность курса, высокий потенциал для ослабления к доллару.

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Как это видят другие эксперты

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Китай — единственная из развивающихся стран, с которой экспорт и импорт России сопоставимы по объемам. Это значит, что именно юани потенциально могут быть широко востребованы для покупок за рубежом, в отличие от лир, драхм, дирхамов, гонконгских долларов или, например, тенге. Плюсом является и рост объемов торгов юанем на МосБирже. Это означает более обширные возможности его покупки и продажи по сравнению с другими «мягкими» валютами, менее высокую волатильность из-за большого числа участников и значительных объемов торгов. Курс на юанизацию поддерживается государством, что тоже немаловажно для инвесторов. Роль юаня и его ликвидность в мире неизмеримо выше, чем у других «мягких» валют, он менее волатилен. Минус в том, что его курс не вполне рыночный и в высокой степени регулируется Народным банком Китая. А ужесточение денежной политики центробанков и надвигающаяся рецессия могут ударить и по юаню больше, чем по доллару.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Вопрос в том, насколько может измениться позиция дружественных государств по отношению к России, ведь есть перспективы вторичных санкций. Вдруг тот же Китай присоединится к инициативе ЕС по потолку цен на российские энергоносители? Или власти страны, испугавшись вторичных санкций, ограничат сотрудничество с РФ по политическим мотивам? Тогда китайский юань также может стать токсичным для россиян. То же самое касается и валют стран СНГ. И перспективы мировой рецессии также не стоит сбрасывать со счетов, равно как и опасность волны дефолтов девелоперов в КНР. Исходя из таких возможностей, лучше выбирать в качестве альтернативных валют арабский дирхам, гонконгский и даже австралийский доллар. То есть валюты стран, которые меньше всего могут быть затронуты рецессией и вторичными санкциями, но чья экономика достаточно развита и устойчива к потрясениям.

На что смотреть при выборе валюты

Инвесторы, которые думают перевести свои активы из долларов и евро в другие валюты, должны руководствоваться безопасностью (уход в «мягкие» валюты с низким риском заморозки) и прибыльностью (сейчас у альтернативных валют доходность сильно ограничена). А еще нужно четко понимать, что в целом иностранные валюты, за исключением доллара, евро и гонконгского доллара, не являются свободно конвертируемыми (их нельзя обменивать без тех или иных ограничений).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итак, при выборе «дружественных» валют следует обратить внимание на:

— устойчивость курса валюты по отношению к доллару;

— среднесрочную макроэкономическую стабильность соответствующих стран;

— отсутствие потенциала для ослабления к доллару.

Тест на устойчивость к доллару

Волатильность обменного курса к доллару у большинства валют заметно выросла в 2022 году по сравнению со средним показателем последних пяти лет, указывают в «ЛокоИнвесте». Более стабильными оставались валюты, курс которых регулируется или фиксирован к доллару. А это дирхам ОАЭ, гонконгский доллар, оншорный юань (торгуется на территории материкового Китая) и офшорный юань (обращается за пределами материкового Китая, имеет плавающий курс к иностранным валютам).

Исторически были довольно стабильны несырьевые валюты стран СНГ — это армянский драм (AMD) и грузинский лари (GEL).

Переоцененными, по мнению экспертов, выглядят рубль, армянский драм и грузинский лари, а также сам доллар США. Меньше рисков у юаня, казахстанского тенге и турецкой лиры.

Как юань обгоняет «твердых» конкурентов

Юань вообще выглядит довольно уверенно на фоне других «дружественных» валют. В августе китайская валюта впервые обогнала по объему торгов на МосБирже американскую, а еще раньше — в июле — торги юанем обогнали торги в евро.

Именно китайский юань (наравне с евро), как ожидают аналитики «ЛокоИнвеста», может показать укрепление к доллару в 2023 и 2024 годах. С текущего курса доллара в 7,12 юаня — до 6,65–6,8 юаня. Остальным валютам эксперты в основном пророчат ослабление, в том числе и рублю — до 77,5–83,5 за доллар и 81,4–93,5 за евро.