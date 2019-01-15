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Мнучин открестился от продления санкций против РУСАЛа

Министр финансов США Стивен Мнучин Global Look Press/Consolidated News Photos/Alex Edelman

Министр финансов США Стивен Мнучин

экономика [ версия для печати ]

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие ограничительных мер с российских компаний EN+, РУСАЛ и «Евросибэнерго». Об этом он заявил на встрече с сенаторами-республиканцами.

«Это не должно быть политизировано, этот вопрос имеет большое значение», — заявил глава Минфина, которого цитирует Bloomberg.

Такое заявление он сделал накануне голосования по внесённой ранее в палату резолюции демократов, которая должна будет помешать планам министерства.

Ранее News.ru сообщал, что послы нескольких европейских стран в США, а также глава представительства ЕС в Вашингтоне поддержали американский Минфин в вопросе возможного снятия санкций с компаний Олега Дерипаски.


#МИНФИН #дерипаска #русал
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