Мнучин открестился от продления санкций против РУСАЛа

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие ограничительных мер с российских компаний EN+, РУСАЛ и «Евросибэнерго». Об этом он заявил на встрече с сенаторами-республиканцами.
«Это не должно быть политизировано, этот вопрос имеет большое значение», — заявил глава Минфина, которого цитирует Bloomberg.
Такое заявление он сделал накануне голосования по внесённой ранее в палату резолюции демократов, которая должна будет помешать планам министерства.
Ранее News.ru сообщал, что послы нескольких европейских стран в США, а также глава представительства ЕС в Вашингтоне поддержали американский Минфин в вопросе возможного снятия санкций с компаний Олега Дерипаски.