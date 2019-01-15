Мнучин открестился от продления санкций против РУСАЛа

https://news.ru/storage/news/6e62a9f57a20659bcd71af553cbf2d61/5c9f3490-4400-449e-919c-480ecc134c2d_850.jpg Global Look Press/Consolidated News Photos/Alex Edelman

Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие ограничительных мер с российских компаний EN+, РУСАЛ и «Евросибэнерго». Об этом он заявил на встрече с сенаторами-республиканцами.

«Это не должно быть политизировано, этот вопрос имеет большое значение», — заявил глава Минфина, которого цитирует Bloomberg.

Такое заявление он сделал накануне голосования по внесённой ранее в палату резолюции демократов, которая должна будет помешать планам министерства.

Ранее News.ru сообщал, что послы нескольких европейских стран в США, а также глава представительства ЕС в Вашингтоне поддержали американский Минфин в вопросе возможного снятия санкций с компаний Олега Дерипаски.