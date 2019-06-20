Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, зачем вводить запрет на перепродажу сведений из ЕГРН, ставить свою загородную недвижимость на учёт и почему теперь несложно разобраться, какие документы нужны для оформления той или иной сделки.

— МЭР разработало законопроект по запрету перепродажи сведений из ЕГРН. Почему возникла необходимость в изменении законодательства? Также министерство предложило увеличить стоимость выписок из ЕГРН. С чем это связано?

— Сегодня пользователи могут получить услуги по предоставлению сведений о недвижимости от «частных» компаний — сайтов-двойников. Этот рынок перепродажи сведений мы оцениваем в почти 3 миллиарда рублей.

Прежде всего, запрашивая у нас сведения для того, чтобы проверить объект перед сделкой, пользователи должны получать актуальную и достоверную информацию. К сожалению, сайты, которые занимаются перепродажей сведений, не всегда предоставляют актуальную и верную информацию. Вопрос борьбы со спекулятивными сервисами необходимо рассматривать комплексно. Это и изменения в КОАП, это и наша совместная работа с Генпрокуратурой по закрытию сайтов-двойников и, конечно же, самое главное, — это качественные и быстрые сервисы Росреестра и Федеральной кадастровой палаты. Что касается изменения цены, то оно связано с повышением ставки НДС и инфляцией.

— Как будете технически справляться с потоком запросов?

— Работы не прибавится, потому что в любом случае даже сайты-двойники обращаются к нам, то есть сведения исходят от нас. Вопрос — каким образом это происходит. Увеличения нагрузки мы не боимся, точно с ней справимся и делаем всё для того, чтобы наши сервисы работали лучше. Мы начали заниматься реинжинирингом электронных сервисов, нашли и понимаем проблемные точки. Сервисы, которыми мы сейчас пользуемся, были созданы в 2014 году. Конечно, они не были рассчитаны на такой объём, скорость. Поэтому, мы в этом направлении активно двигаемся, я думаю, скоро вы увидите результат.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Вы говорили, что готовите к запуску информационный проект, который поможет людям определить список документов для тех или иных регистрационных действий. Некий сервис жизненных ситуаций. Расскажите подробнее, что это будет?

— Мы запустили проект в бета-версии — он называется «Регистрация просто» (сервис, помогающий существенно упростить сбор документов — прим. News.ru). Мы определили 86 жизненных ситуаций, когда вам необходимо совершить те или иные регистрационно-учетные действия. При возникновении той или иной жизненной ситуации достаточно сложно найти достоверную информацию — какие документы вам потребуются. Поэтому нами был разработан онлайн-сервис. Вы потратите от 5 до 15 минут: пройдёте опросник, получите итоговый результат, какие документы вам необходимы, чтобы решить проблему. Важно, что список документов, который выдаст сервис — не может быть изменён где-то «на местах». Никто у вас не может попросить дополнительные документы. Более того, на платформе можно воспользоваться уже готовыми решениями — бланками договоров и заявлений.

— Какие это 86 жизненных ситуаций?

— Например, продажа квартиры, ипотека, оформление земельного участка, постановка на кадастровый учёт, наследство. Мы сервис сейчас запустили в тестовом режиме. И видим, что ежедневно около тысячи наших пользователей обращаются к нему, и он набирает популярность.

— Сейчас много говорят о цифровизации, электронных сервисах и других, одно из направлений, которое непосредственно касается вас, это модернизация сервисов и госуслуг — по кадастровому учету, регистрации, выдаче сведений и так далее. Как можно ускорить получение информации?

— Я уже говорил, что мы начали заниматься реинжинирингом. В цепочке предоставления услуги есть не только составная часть Федеральной кадастровой палаты или Росреестра, мы зависим от внешних контрагентов, например, от казначейства, потому что мы должны ожидать момента прохождения платежа через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Мы специально разрабатываем новые продукты, которые позволяют минимизировать сроки получения информации. Помимо этого, наши внутренние системы, сам механизм предоставления сведений мы перерабатываем. Сейчас по закону требуется три дня на выдачу сведений, а мы уже сейчас выдаём за два. В 2020 году пользователи смогут получать информацию буквально онлайн.

— Насколько защищена информация, которая хранится в электронном виде?

— С точки зрения информационной безопасности, мы очень защищены. Это несколько контуров: внешние, внутренние и внутри доступ тоже разбит по ключам. Мы всегда знаем, кто заходил в систему, какие данные смотрел и какие у него для этого были основания.

— Как регионы встраиваются в переход на цифру?

— Конечно, всё зависит от региональных бюджетов, но сейчас такие крупные регионы, как Москва и Московская область бесплатно делятся своими IT-решениями, поэтому, я думаю, что достаточно в короткое время мы сравняемся в предоставлении услуг как в больших агломерациях, так и на маленьких территориях.

— Сколько людей приняли участие в «дачной амнистии», которая действует с 2006 года и должна завершиться в 2020 году?

— За это время ей воспользовались более 13 млн человек. С августа 2018-го по 1 февраля 2019-го, т.е. за тот «переходный» период — более 170 тысяч человек. К концу этого года, я думаю, что ещё несколько сотен тысяч человек оформят свою недвижимость. Конечно, не все успели воспользоваться, поэтому я считаю, что продление «дачной амнистии» даст положительный эффект. По законодательству мы сейчас не можем заставить собственника поставить на кадастровый учёт или оформить в собственность его дом, баню — это его личное право. Но если вы хотите быть уверенными в сохранности своей недвижимости, если вы хотите в будущем продать, сдать в аренду, поменять, то, конечно, лучше поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать, и ваши права будут надёжно защищены.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

— Многие жалуются, что процедура довольно запутанная.

— В этом сможет помочь как раз наш сервис — «Регистрация просто». Попробуйте — там все расписано.

— Вы принимали участие в Питерском экономическом форуме. Каких соглашений удалось достичь?

— В рамках ПМЭФ мы подписали два соглашения и, можно сказать, запускаем два проекта. Первый — образовательный: вместе с Санкт-Петербургским государственном экономическим университетом мы хотим сделать на базе Федеральной кадастровой палаты фактически отраслевой университет. Это позволит работать с участниками рынка, например, предоставлять образовательные программы кадастровым инженерам. В том числе, будет вестись работа и по повышению квалификации наших специалистов — и в области IT, и в области бизнес-управления. Фактически мы говорим о синергии нашего практического опыта и научной базы университета. Это определенно даст положительный результат, как для клиентов, так и для самой нашей системы. Еще один глобальный проект в области IT и цифровизации — это соглашение с фондом Сколково. Сотрудничество будет направлено на создание новых платформенных решений для наших сервисов и госуслуг.