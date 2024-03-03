Звезда «Даешь молодежь» Бурковский сыграл главную роль в спектакле в США НГС: актер Бурковский сыграл главную роль в спектакле «Наш класс» в США

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Андрей Бурковский

Актер Андрей Бурковский, известный российским зрителям по ролям в «Даешь молодежь» и «Медиаторе», рассказал об участии в театральных проектах в США. По данным портала «НГС», артист сыграл главную роль в спектакле «Наш класс».

Как сообщает издание, в свой 40-й день рождения Бурковский поделился с подписчиками в социальной сети фотографиями из своей повседневной жизни в Лос-Анджелесе. В публикации он поблагодарил семью, друзей и критиков, отметив, что трудности всегда открывают новые возможности и помогают становиться сильнее. Вместе с тем артист рассказал о старте новой роли на английском языке.

Бурковский покинул Россию после начала спецоперации вместе с женой и детьми. Долгое время актер не раскрывал свое местоположение, однако позже в его микроблоге стали появляться снимки из Америки. При этом артист не комментировал СВО.

По информации из соцсетей, он побывал Гранд Каньоне и Лос-Анджелесе и гулял с друзьями в Нью-Йорке, посещая Манхэттен и Бродвей. Также он публиковал фотографии из различных галерей искусств. Помимо этого, в США актер играл в спектакле Александра Молочникова Chekhov in the Chelsea («Чехов в Челси»), который тоже проживает за границей.